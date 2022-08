Sacchi | ' Leao svogliato | bisogna lavorarci Ma che bravo De Ketelaere'

(Di lunedì 22 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Milan News

La lente d'ingradimento di Arrigopunta l'attenzione su Atalanta - Milan. Non sfugge nulla: le fasi più concitate della partita, il vantaggio dei ragazzi di Gasperini con la stupenda conclusione di Malinovskyi, la reazione dei ...... nel secondo tempo, del designato Marchetti, sostituito dal quarto uomo. La partita è stata ... Nella ripresa il Milan alza il ritmo della partita e sfiora il pari prima cone Tonali, per poi ... Sacchi: "Leao si renderà conto finalmente di poter diventare un autentico fuoriclasse" Il tecnico friulano è stato l'unico capace di ripetersi subito in rossonero. Ma tra gioco, rosa e difesa ermetica questo ciclo rossonero è pronto a eguagliare l’impresa ...