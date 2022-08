Russia: servizi ucraini dietro omicidio figlia di Dugin. Kiev respinge le accuse (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono più piste per individuare i responsabili dell'attentato in cui è rimasta uccisa Darja Dugina. La figlia dell'ideologo nazionalista russo Aleksandr Dugin è morta sabato sera nella regione di Mosca per l'esplosione di un ordigno piazzato sulla vettura su cui stava viaggiando. Secondo diversi media russi, l'obiettivo dell'attentato era il padre che avrebbe dovuto essere sull'auto, ma che all'ultimo ha cambiato programma.Per il servizio di sicurezza federale russo (Fsb), i servizi speciali dell'Ucraina sono responsabili dell'autobomba che ha causato la morte di Darya Dugina, la figlia del filosofo politico e analista russo Alexander Dugin, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin. Sabato sera, una fonte delle forze dell'ordine ha ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono più piste per individuare i responsabili dell'attentato in cui è rimasta uccisa Darjaa. Ladell'ideologo nazionalista russo Aleksandrè morta sabato sera nella regione di Mosca per l'esplosione di un ordigno piazzato sulla vettura su cui stava viaggiando. Secondo diversi media russi, l'obiettivo dell'attentato era il padre che avrebbe dovuto essere sull'auto, ma che all'ultimo ha cambiato programma.Per ilo di sicurezza federale russo (Fsb), ispeciali dell'Ucraina sono responsabili dell'autobomba che ha causato la morte di Daryaa, ladel filosofo politico e analista russo Alexander, considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin. Sabato sera, una fonte delle forze dell'ordine ha ...

martaottaviani : In #Russia è legato a organizzazioni ultra nazionaliste dai contorni molto ambigui. Quello che si racconta troppo p… - martaottaviani : Presa in poco più di 24 ore e hanno anche scoperto che era in #Russia dal 23 luglio. La figura peggiore la fanno i… - nicola_war : Secondo #FSB, servizi #Russia, la #Vovk, attentatrice #ucraina che ha ucciso #DaryaDugina, ha usato come copertura… - JOSESPQR_2021 : I servizi russi: l’attentatrice di Dugina è una donna ucraina fuggita in Estonia. Il padre:«Morta per il terrorismo… - dierema82 : RT @martaottaviani: Presa in poco più di 24 ore e hanno anche scoperto che era in #Russia dal 23 luglio. La figura peggiore la fanno i serv… -