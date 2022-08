Roma, sfondano la saracinesca con l’auto e saccheggiano tutto: il colpo nella notte (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma. Due auto, di cui una adibita allo sfondamento. Poi, la fuga con il malloppo dopo il colpo nella notte. La banda dell’ariete è entrata in scena questa notte, in zona Tor Sapienza per il colpo forse già da qualche tempo premeditato. Rapina a Roma con la tecnica dell’auto-ariete La tecnica, quella dell’auto-ariete, lanciata a velocità contro la saracinesca del chiosco bar del distributore di carburante Ip. Dopo essere entrati all’interno, hanno trafugato tutto il denaro presente. Il bottino è ancora in via di quantificazione dalle indagini. Leggi anche: Roma, puntavano le donne per derubarle: arrestata banda di rapinatori seriali Il colpo questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022). Due auto, di cui una adibita allo sfondamento. Poi, la fuga con il malloppo dopo il. La banda dell’ariete è entrata in scena questa, in zona Tor Sapienza per ilforse già da qualche tempo premeditato. Rapina acon la tecnica del-ariete La tecnica, quella del-ariete, lanciata a velocità contro ladel chiosco bar del distributore di carburante Ip. Dopo essere entrati all’interno, hanno trafugatoil denaro presente. Il bottino è ancora in via di quantificazione dalle indagini. Leggi anche:, puntavano le donne per derubarle: arrestata banda di rapinatori seriali Ilquesta ...

