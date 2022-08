Roma, rapinano i turisti con il trucco dei ”braccialetti in filo colorati”: sottratti centinaia di euro (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma. Una combo perfetta, quella tra minuziosa conoscenza del territorio e giusto impiego della tecnologia, che ha permesso agli agenti della Polizia di Stato, in pochissimo tempo, di rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto un 35enne. rapinano due turisti in centro a Roma Il motivo? Una rapina in pieno centro ai danni di una coppia di turisti giapponesi ai piedi della scalinata di piazza di Spagna. Le vittime, stando al resoconto, sono state avvicinate da 2 uomini che, fingendo di regalare loro un braccialetto in filo, li hanno rapinati di alcune centinaia di euro. Le foto dei malviventi Ma le vittime non sono rimaste lì a guardare, ed hanno reagito prontamente: usando lo smartphone hanno immortalato i due soggetti ed hanno portato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022). Una combo perfetta, quella tra minuziosa conoscenza del territorio e giusto impiego della tecnologia, che ha permesso agli agenti della Polizia di Stato, in pochissimo tempo, di rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto un 35enne.duein centro aIl motivo? Una rapina in pieno centro ai danni di una coppia digiapponesi ai piedi della scalinata di piazza di Spagna. Le vittime, stando al resoconto, sono state avvicinate da 2 uomini che, fingendo di regalare loro un braccialetto in, li hanno rapinati di alcunedi. Le foto dei malviventi Ma le vittime non sono rimaste lì a guardare, ed hanno reagito prontamente: usando lo smartphone hanno immortalato i due soggetti ed hanno portato ...

