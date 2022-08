Roma, prima diagnosi Zaniolo: trauma alla spalla con lussazione (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolò Zaniolo è uscito per infortunio durante Roma-Cremonese, nel corso del primo tempo, a causa di un problema alla spalla dopo una caduta rovinosa. La prima diagnosi proveniente dallo staff giallorosso corrisponde a un trauma diretto alla spalla sinistra, con annessa lussazione. In particolare, nuovi controlli saranno effettuati sulla spalla di Zaniolo in occasione di mercoledì 24 agosto, esattamente alle ore 10.00 del mattino. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista giallorosso e sui relativi tempi di recupero dal guaio fisico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Nicolòè uscito per infortunio durante-Cremonese, nel corso del primo tempo, a causa di un problemaspdopo una caduta rovinosa. Laproveniente dallo staff giallorosso corrisponde a undirettospsinistra, con annessa. In particolare, nuovi controlli saranno effettuati sulla spdiin occasione di mercoledì 24 agosto, esattamente alle ore 10.00 del mattino. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista giallorosso e sui relativi tempi di recupero dal guaio fisico. SportFace.

