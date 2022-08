Roma, Pinto: «Nuovo centrocampista? Ci penseremo. E il rinnovo di Zaniolo…» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese Le dichiarazioni di Tiago Pinto su mercato e Cremonese: Nuovo centrocampista – «Avremo tempo per pensarci. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio». ZANIOLO – «Penso che oggi scherzavo con il mio ufficio stampa, penso di aver parlato 30-35 volte di Zaniolo, ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il gm dellaTiagoha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese Le dichiarazioni di Tiagosu mercato e Cremonese:– «Avremo tempo per pensarci. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio». ZANIOLO – «Penso che oggi scherzavo con il mio ufficio stampa, penso di aver parlato 30-35 volte di Zaniolo, ha ...

