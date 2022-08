Roma | Mourinho | «La società sa cosa mi piacerebbe sul mercato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole didopo la vittoria dellasulla Cremonese: «Il calcio è così, può succedere e dobbiamo andare avanti» Joseha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese. Di seguito le sue parole. INFORTUNIO ZANIOLO – «Piangere non aiuta. Tu hai in testa alcune strategie, diverse combinazioni e ti trovi in una situazione dove siamo pochi e abbiamo perso due giocatori. Il calcio è così, può succedere e dobbiamo andare avanti».– «Vogliamo solo lavorare per il bene del club. Queste decisioni sono della proprietà e del direttore. Loro sanno perfettamente quel che a me, sanno delle difficoltà extra di Wijnaldum e Niccolò, siamo tutti insieme e troveremo le migliori soluzioni possibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.