Roma, la sfortuna è senza fine: altra mazzata tremenda per Mourinho (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Wijnaldum potrebbe essere arrivato anche un altro infortunio in casa Roma: preoccupazione per il pupillo di Mourinho. La Roma è in campo allo Stadio Olimpico contro la Cremonese per questo posticipo di Serie A e della seconda giornata. Sul finire del primo tempo, tuttavia, è successo ciò che nessun si sarebbe aspettato. E che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo Wijnaldum potrebbe essere arrivato anche un altro infortunio in casa: preoccupazione per il pupillo di. Laè in campo allo Stadio Olimpico contro la Cremonese per questo posticipo di Serie A e della seconda giornata. Sul finire del primo tempo, tuttavia, è successo ciò che nessun si sarebbe aspettato. E che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ILRENATIANO18 : RT @TheLastDuivel: Un po' mi dispiace per la Roma e la sfortuna negli infortuni, poi penso a Cencio e mi viene il durello - marcopiccari1 : Certo che la sfortuna si è appiccicata al nome di #Zaniolo. Cade male e di peso sulla spalla sinistra. #Dybala ispi… - NicoTD_ : RT @TheLastDuivel: Un po' mi dispiace per la Roma e la sfortuna negli infortuni, poi penso a Cencio e mi viene il durello - MatteoDG93 : 24 ore horror per la #Roma: prima la tibia di #Wijnaldum, ora la spalla di #Zaniolo. Che sfortuna incredibile. #RomaCremonese - Frances54325203 : RT @TheLastDuivel: Un po' mi dispiace per la Roma e la sfortuna negli infortuni, poi penso a Cencio e mi viene il durello -