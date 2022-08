Roma, infortunio per Zaniolo: lussazione alla spalla, rischia un mese di stop (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma - Piove sul bagnato in casa Roma . Dopo Wijnaldum , che sarà operato dopo essersi fratturato la tibia in allenamento, anche Zaniolo finisce in infermeria ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022)- Piove sul bagnato in casa. Dopo Wijnaldum , che sarà operato dopo essersi fratturato la tibia in allenamento, anchefinisce in infermeria ...

DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - DiMarzio : .@OfficialASRoma, spalla lussata per #Zaniolo: - DiMarzio : #SerieA, #RomaCremonese | @OfficialASRoma, infortunio alla spalla per #Zaniolo - AleGobbo87 : RT @GoalItalia: #Zaniolo non trova pace: infortunio alla spalla e sostituzione durante #RomaCremonese ?? - whtylly : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma, spalla lussata per #Zaniolo: -