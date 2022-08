Roma, i rom prendono a sassate gli autobus. Autisti furibondi: «Così non possiamo andare avanti» (Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovo lancio di sassi contro un autobus Atac a Roma. Il bus è stato colpito da un sasso mentre stava rientrando nel deposito di via Luigi Candoni, alla Muratella. Sentito il colpo, l’autista della linea 775 ha fermato il mezzo e ha visto che uno dei finestrini era rimasto fortemente crepato. In quel momento, fortunatamente, a bordo del mezzo non c’erano passeggeri e l’autista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Trullo e di Villa Bonelli. Recentemente era stato preso di mira anche un altro bus. Come riportano i giornali locali, si sospetta che gli autori provenissero dal vicino campo nomadi di via Candoni. Le indagini sono in corso. Roma, ancora sassi contro un bus dell’Atac I conducenti che lavorano nella rimessa vicina al campo nomadi della Muratella non ne possono più e chiedono di alzare i livelli di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovo lancio di sassi contro unAtac a. Il bus è stato colpito da un sasso mentre stava rientrando nel deposito di via Luigi Candoni, alla Muratella. Sentito il colpo, l’autista della linea 775 ha fermato il mezzo e ha visto che uno dei finestrini era rimasto fortemente crepato. In quel momento, fortunatamente, a bordo del mezzo non c’erano passeggeri e l’autista è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Trullo e di Villa Bonelli. Recentemente era stato preso di mira anche un altro bus. Come riportano i giornali locali, si sospetta che gli autori provenissero dal vicino campo nomadi di via Candoni. Le indagini sono in corso., ancora sassi contro un bus dell’Atac I conducenti che lavorano nella rimessa vicina al campo nomadi della Muratella non ne possono più e chiedono di alzare i livelli di ...

