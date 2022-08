Roma | De Angelis | “Ruberti mi ha chiesto scusa il giorno dopo la cena”

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – “Quella discussione l’ho iniziata io, accidenti a me. Parlavo della Juve, di cui sono tifosissimo, della formazione nostra e di quella del Real Madrid. Ma mai avrei immaginato sarebbe finita in quel modo. Quando siamo arrivati a parlare die Lazio è successo quello che è successo, c’era chi aveva bevuto chi era alterato e problemi già latenti si sono accesi con quella miccia calcistica”. Francesco De, leader provinciale del centrosinistra e tra i protagonisti – suo malgrado – del video dello scandalo con l’ex capo gabinetto del Comune diAlbino, all’Adnkronos ammette “l’assurdità” di quella lite che – garantisce – “è davvero partita da un rigore”. “I vertici regionali del Partito democratico mi hanno manifestato la loro solidarietà. Lo stesso ...

Come capolista alla Camera su Roma c'è la consigliera comunale Simonetta Matone. In lista il ... Ci sono anche Alfredo Becchetti e i deputati uscenti Sara De Angelis e Felice Mariani. Nelle altre ...