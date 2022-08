Roma-Cremonese, infortunio per Zaniolo: preoccupazione per il giallorosso (Di lunedì 22 agosto 2022) Si conclude la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel primo dei due posticipi in campo la Roma contro la Cremonese, l’entusiasmo è alle stelle in casa giallorossa. La dirigenza è stata protagonista di una grande campagna acquisti, in più i risultati sono stati positivi. I primi minuti della partita sono stati scoppiettanti, partenza sprint della squadra di Mourinho che non è riuscita a concretizzare. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0. Al 45? una tegola per la Roma: un altro infortunio per Zaniolo, al suo posto El Shaarawy. Il giallorossi è stato fermato da un problema alla spalla, c’è preoccupazione in vista delle prossime partite. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Si conclude la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel primo dei due posticipi in campo lacontro la, l’entusiasmo è alle stelle in casa giallorossa. La dirigenza è stata protagonista di una grande campagna acquisti, in più i risultati sono stati positivi. I primi minuti della partita sono stati scoppiettanti, partenza sprint della squadra di Mourinho che non è riuscita a concretizzare. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0. Al 45? una tegola per la: un altroper, al suo posto El Shaarawy. Il giallorossi è stato fermato da un problema alla spalla, c’èin vista delle prossime partite. L'articolo CalcioWeb.

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #TiagoPinto sull’infortunio di #Wijnaldum e sul mercato giallorosso - emycolax : @SantucciFulvio solo che non sempre troverà avversari in grado di mangiarsi n-mila ripartenze (già perché su quelle… - serieAnews_com : ?? #RomaCremonese, bruttissime notizie per #Mourinho ?? #Zaniolo costretto a lasciare il campo, infortunio alla spal… -