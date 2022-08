Roma-Cremonese, infortunio alla spalla per Zaniolo: costretto a uscire dolorante (Di lunedì 22 agosto 2022) Brutto infortunio alla spalla per Nicolò Zaniolo. A fine primo tempo di Roma-Cremonese, il trequartista giallorosso è caduto male in un’azione offensiva, spinto via da un avversario che ha chiuso all’ultimo istante, e ha subito chiesto l’intervento dei sanitari. In campo anche la barella per portare fuori dal campo il classe 1999, costretto a uscire. Al suo posto Mourinho manda in campo El Shaarawy. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Bruttospper Nicolò. A fine primo tempo di, il trequartista giallorosso è caduto male in un’azione offensiva, spinto via da un avversario che ha chiuso all’ultimo istante, e ha subito chiesto l’intervento dei sanitari. In campo anche la barella per portare fuori dal campo il classe 1999,. Al suo posto Mourinho manda in campo El Shaarawy. SportFace.

