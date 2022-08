Roma Cremonese 0-0 LIVE: Abraham vicinissimo al vantaggio (Di lunedì 22 agosto 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Cremonese si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Cremonese 0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio al match dell’Olimpico. Primo pallone giallorosso 3? OCCASIONE Roma – Contropiede micidiale sull’asse Zaniolo-Abraham-Pellegrini con Radu che salva sul capitano Romanista 8? OCCASIONE Roma – Dybala sfonda a sinistra e mette un cioccolatino rasoterra in mezzo all’area ma Abraham si fa anticipare miracolosamente ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio al match dell’Olimpico. Primo pallone giallorosso 3? OCCASIONE– Contropiede micidiale sull’asse Zaniolo--Pellegrini con Radu che salva sul capitanonista 8? OCCASIONE– Dybala sfonda a sinistra e mette un cioccolatino rasoterra in mezzo all’area masi fa anticipare miracolosamente ...

Glongari : La #Cremonese non molla per Felix Afena-Gyan. I grigiorossi vogliono chiudere l’operazione con la #Roma a titolo definitivo. - OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #TiagoPinto sull’infortunio di #Wijnaldum e sul mercato giallorosso - BuonAndrew : RT @OfficialASRoma: Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese ci s… - PagineRomaniste : 14' - #Ibanez sporca il tiro di #Okereke #Roma-#Cremonese 0-0 #ASRoma #RomaCremonese #SerieA -