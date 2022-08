Roma, che sorpresa: Nainggolan si è offerto per un clamoroso ritorno (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha bussato alla porta giallorossa: si è proposto come sostituto di Wijnaldum Grande sorpresa per la Roma: secondo Repubblica.it, Radja Nainggolan si sarebbe proposto ai giallorossi. Trentacinque anni, centrocampista centrale, attualmente all’Anversa si sarebbe proposto alla Roma dopo l’infortunio dell’olandese Wijnaldum. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex centrocampista dellaRadjaha bussato alla porta giallorossa: si è proposto come sostituto di Wijnaldum Grandeper la: secondo Repubblica.it, Radjasi sarebbe proposto ai giallorossi. Trentacinque anni, centrocampista centrale, attualmente all’Anversa si sarebbe proposto alladopo l’infortunio dell’olandese Wijnaldum. L'articolo proviene da Calcio News 24.

