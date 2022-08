Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Rodman il diplomatico, dalla Nord Corea alla Russia: 'Volo a Mosca per liberare la Griner' #nba #wnba - Gazzetta_NBA : Rodman il diplomatico, dalla Nord Corea alla Russia: 'Volo a Mosca per liberare la Griner' #nba #wnba - rprat75 : Rodman il diplomatico. Ormai è buono tutto. Il mondo alla rovescia ?? -

reazioni Un rappresentante dell'amministrazione Biden si è detto preoccupato per l'intromissione di, che potrebbe rompere i delicati equilibri della trattativa. La giocatrice è stata ...reazioni Un rappresentante dell'amministrazione Biden si è detto preoccupato per l'intromissione di, che potrebbe rompere i delicati equilibri della trattativa. La giocatrice è stata ...Dennis Rodman, l'ex star Nba ha annunciato che andrà a Mosca per sollecitare il rilascio della star del basket femminile americano Brittney Griner, condannata a nove anni per detenzione di droga (ANSA ...Dennis Rodman, l'ex star NBA coinvolto in rapporti diplomatici informali con la Corea del Nord e la Russia, andrà a Mosca per sollecitare il rilascio della star del basket femminile americano Brittney ...