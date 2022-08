Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia e salta il Grande Fratello Vip (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa ha preferito Silvio Berlusconi a PierSilvio Berlusconi. La storica conduttrice di Forum, infatti, dopo aver accarezzato l’idea di prender parte al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe deciso di rifiutare per dedicarsi a un’altra sua passione, la politica. È lei, infatti, uno dei nuovi volti (se non altro il più famoso) di Forza Italia. A confermarlo è stato AdnKronos con una nota stampa. “Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è Rita Dalla Chiesa, primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso Dalla mafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos danno Dalla Chiesa in ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 agosto 2022)ha preferito Silvio Berlusconi a PierSilvio Berlusconi. La storica conduttrice di Forum, infatti, dopo aver accarezzato l’idea di prender parte al cast della settima edizione delVip, avrebbe deciso di rifiutare per dedicarsi a un’altra sua passione, la politica. È lei, infatti, uno dei nuovi volti (se non altro il più famoso) di. A confermarlo è stato AdnKronos con una nota stampa. “Tra i volti nuovi nelle liste dic’è, primogenita del generale Carlo Alberto, uccisomafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos dannoin ...

