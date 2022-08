Rita Dalla Chiesa rinuncia al Gf Vip 7 per candidarsi in politica? “Non è ancora definitivo”, l’indiscrezione (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa rinuncia al Gf Vip 7 per candidarsi in politica? A lanciare l’indiscrezione, la pagina The Pipol tv, dopo i vari rumor che vedevano l’ex conduttrice di Forum nel cast della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle scorse ore, però, a diffondersi è stata un’altra notizia riguardo la donna, che si sarebbe candidata in politica con Forza Italia in vista delle prossime elezioni. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera: Dalla Chiesa dice sì alla politica, dopo il rifiuto del 2016 di candidarsi a sindaco di Roma. Questo comporta l’ inevitabile rinuncia alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà il 19 settembre su ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 agosto 2022)al Gf Vip 7 perin? A lanciare, la pagina The Pipol tv, dopo i vari rumor che vedevano l’ex conduttrice di Forum nel cast della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle scorse ore, però, a diffondersi è stata un’altra notizia riguardo la donna, che si sarebbe candidata incon Forza Italia in vista delle prossime elezioni. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera:dice sì alla, dopo il rifiuto del 2016 dia sindaco di Roma. Questo comporta l’ inevitabilealla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà il 19 settembre su ...

