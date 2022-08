Rita Dalla Chiesa candidata per Forza Italia, quando a La Confessione parlava di Berlusconi indagato per le stragi: “Non ci ho mai creduto” (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto, assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel 1982, è candidata per Forza Italia nel collegio uninominale blindato Puglia 2 ed è, contemporaneamente, capolista in Liguria, al proporzionale. La giornalista, che per lunghi anni ha condotto Forum, su Rete4, entrerà dunque in Parlamento coi forzisti. Il 24 settembre del 2021 partecipò al programma di Peter Gomez, La Confessione, sul Nove. Il direttore le chiese del suo legame con Silvio Berlusconi e poi, come si vede nel video, le domandò cosa pensasse del fatto che il leader di Forza Italia fosse indagato, a Firenze, per le stragi di mafia: “Nella mia immensa ingenuità, non ci ho mai voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), figlia del generale Carlo Alberto, assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel 1982, èpernel collegio uninominale blindato Puglia 2 ed è, contemporaneamente, capolista in Liguria, al proporzionale. La giornalista, che per lunghi anni ha condotto Forum, su Rete4, entrerà dunque in Parlamento coi forzisti. Il 24 settembre del 2021 partecipò al programma di Peter Gomez, La, sul Nove. Il direttore le chiese del suo legame con Silvioe poi, come si vede nel video, le domandò cosa pensasse del fatto che il leader difosse, a Firenze, per ledi mafia: “Nella mia immensa ingenuità, non ci ho mai voluto ...

