RISULTATI | IWE Terra di Nessuno 21 08 2022 Nuovo Titolo | difeso Titolo FIW

(Di lunedì 22 agosto 2022) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Rapallo (GE): IWEdiDomenica 21 Agosto – Rapallo (GE) Beppe Verga batte Sanders l’Ariete Bull Strongman batte Denis Italiano Tag Team MatchConte Mc Stevenson & Brain Frost battono Gabriel Greed & Ricky Eagle IWE Lucha Cruiserweight TitleBarba di Sale (c) batte Didò e mantiene ilNon-Title MatchRocco Gioiello Campione Rebel TCW batte Hero IWE Wonder Title (Decision Match)Camilla batte Insanity e diventa prima Campionessa!!! FIW Italian TitleViolenzo (c) batte Kronos e mantiene il#1 Contender Match for IWE Heavyweight TitleMalto Vs Sami Grayson finisce No Contest