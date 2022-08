Ristorante Osteria Scvnazz Giovinazzo | “Dove le ricette della tradizione sono autentici pezzi di cuore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Il rispetto per la propria terra e la cura per le persone nonvalori aggiunti, ma un modus vivendi condiviso con tutti gli ospiti– Bari, 22 agosto 2022 – La buona tavola è uno dei pilastri del vivere bene, attraverso la quale si riscopre il piacere del gusto, l’identità del territorio, si costruiscono relazioni e si tramandano valori. Bel Paese e cibo si sa,da sempre un binomio indissolubile, sia agli occhi dei turisti che per gli stessi Italiani. “Ledi”, afferma Francesco Vallarelli, conosciuto da tutti come l’Oste Ciccio, orgogliosocucinapropria terra di Puglia, fatta da un ...