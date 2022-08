Rimane incinta con soli 30 euro: il gesto folle della donna ha scatenato il delirio sui social (Di lunedì 22 agosto 2022) Una donna Rimane incinta spendendo soltanto 30 euro: ma com’è possibile e cosa è successo? Il caso ha destato parecchio scandalo! C’è chi preferisce affidarsi alle cure ospedaliere certificate, con un certo costo ovviamente, ma del tutto legali e assistenza H24, chi invece decide di ‘fare tutto da sé’, evitando l’aiuto degli esperti. Il caso in questione ha nettamente diviso in due non solo la popolazione, ma anche il sistema sanitario occidentale poiché una donna ha potuto concepire un bambino spendendo poco più di 30 euro. Fonte pixabayParliamo di Bailey Ennis, ventiquattrenne londinese dichiaratamente omosessuale. Specifichiamo il suo orientamento sessuale poiché coincide fortemente con il caso che, come abbiamo appena accennato, ha lasciato a bocca aperta tutta Londra. In quanto ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 22 agosto 2022) Unaspendendo soltanto 30: ma com’è possibile e cosa è successo? Il caso ha destato parecchio scandalo! C’è chi preferisce affidarsi alle cure ospedaliere certificate, con un certo costo ovviamente, ma del tutto legali e assistenza H24, chi invece decide di ‘fare tutto da sé’, evitando l’aiuto degli esperti. Il caso in questione ha nettamente diviso in due non solo la popolazione, ma anche il sistema sanitario occidentale poiché unaha potuto concepire un bambino spendendo poco più di 30. Fonte pixabayParliamo di Bailey Ennis, ventiquattrenne londinese dichiaratamente omosessuale. Specifichiamo il suo orientamento sessuale poiché coincide fortemente con il caso che, come abbiamo appena accennato, ha lasciato a bocca aperta tutta Londra. In quanto ...

