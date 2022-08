Riforma costituzionale: approvata la Proposta di legge d'iniziativa popolare sul superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità (Di lunedì 22 agosto 2022) Print this article Font size - 16 + È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 la legge costituzionale recante " Modifica all'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento ... Leggi su entilocali-online (Di lunedì 22 agosto 2022) Print this article Font size - 16 + È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 larecante " Modifica all'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il...

