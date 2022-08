"Ridicoli". Fratelli d'Italia umilia Letta: "Il video dello stupro? Ecco cosa facevi tu" | Guarda (Di lunedì 22 agosto 2022) Una storia come sempre a senso unico. Il Pd questa mattina ha protestato contro Giorgia Meloni per il video del feroce stupro di un richiedente asilo su una ragazza condiviso sui social di Fratelli d'Italia. Apriti cielo: Letta ha protestato contro la leader di FdI chiedendo la rimozione del video dai social, poi al coro si è unito anche Carlo Calenda. La risposta della Meloni non si è fatta attendere: "Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Una storia come sempre a senso unico. Il Pd questa mattina ha protestato contro Giorgia Meloni per ildel ferocedi un richiedente asilo su una ragazza condiviso sui social did'. Apriti cielo:ha protestato contro la leader di FdI chiedendo la rimozione deldai social, poi al coro si è unito anche Carlo Calenda. La risposta della Meloni non si è fatta attendere: "Non consento a Enricodi diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimodi Piacenza. Ilpubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori ...

