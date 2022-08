Repubblica: Nainggolan si offre alla Roma come rimpiazzo di Wijnaldum (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto scrive Repubblica, dopo l’infortunio di Wijnaldum, Nainggolan si è proposto alla Roma per dare una mano alla squadra giallorossa. La trattativa non è però agevole. Il quotidiano scrive che il club ne discuterà dopo la partita con la Cremonese. Radja Nainggolan si è proposto alla Roma. Il 35enne centrocampista – ora in Belgio – dopo l’infortunio capitato a Wijnaldum si è offerto al suo vecchio club per dare una mano a Josè Mourinho, ma la trattativa non è semplice. La dirigenza giallorossa farà il punto della situazione con il tecnico dopo la partita con la Cremonese. Nainggolan spera in un ritorno a “casa”, il modo migliore per chiudere una carriera importante. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto scrive, dopo l’infortunio disi è propostoper dare una manosquadra giallorossa. La trattativa non è però agevole. Il quotidiano scrive che il club ne discuterà dopo la partita con la Cremonese. Radjasi è proposto. Il 35enne centrocampista – ora in Belgio – dopo l’infortunio capitato asi è offerto al suo vecchio club per dare una mano a Josè Mourinho, ma la trattativa non è semplice. La dirigenza giallorossa farà il punto della situazione con il tecnico dopo la partita con la Cremonese.spera in un ritorno a “casa”, il modo migliore per chiudere una carriera importante. L'articolo ...

