“Repubblica” contro Giorgia Meloni Ma perché? Lettera aperta a Maurizio Molinari

(Di lunedì 22 agosto 2022) Gentile direttore, per anni, ho evitato, pur sollecitato, ribalte mediatiche. Ho ritenuto che un periodo di riserbo e riflessione sarebbe servito a fare giudicare, con maggiore obiettività e distacco, persino a me stesso, una stagione politica lontana, della quale sono stato secondario “protagonista”; ormai é esperienza consegnata, con parecchi errori e qualche merito, alla storia politica del Paese. Lontano, per un po’ di anni, da attive militanze e ricerca di ritorni, desidero però chiedere qualche minuto di attenzione a lei che oggi dirige il giornale che al tempo nutrì – diciamo così ? – l’iniziativa politica di Gianfranco Fini. La prima considerazione riguarda la linea adottata dariguardo a. A mio modo di vedere, un grande giornale ha il diritto di schierarsi soprattutto in vista di un appuntamento ...

