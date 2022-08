Renzi senza ritegno ricorda con orgoglio il vergognoso golpe del 2011 per attaccare Tremonti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 agosto 2022) A liste “ancora calde”, subito parte la delegittimazione dei candidati di Fratelli d’Italia. Inizia Matteoa cannoneggiare Giulio. “Vedendo la squadra che sta presentando Giorgia Meloni, sorprende che la candidata favorita di queste elezioni riparta da chi nelgestiva le finanze di questo Paese e ci portò sull’orlo del fallimento. Rispetto le idee del professor, ma non dimentico quella pagina drammatica per il nostro Paese“. Così Matteonella enews.contro: “FdI candida chi ci portò sull’irlo del fallimento” Il rispetto si dovrebbe dimostrare anzitutto non diffondendo notizie rivelatesi non veritiere. In quel famigeratole cose andarono diversamente da come le veicola oggi. ...