Renzi “Messe da parte le velleità personali, idee al centro” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con la consegna delle liste, la campagna elettorale può finalmente cominciare.Mancano solo 34 giorni e speriamo che possano essere utilizzati per un confronto tra le idee e non per lo scontro tra le persone”. Lo scrive il leader Iv Matteo Renzi nella sua enews.“La famiglia di Renew Europe – nata dall'intuizione di Macron – è oggi l'unica casa politica italiana che sta insieme per le idee.Abbiamo messo da parte ogni velleità personale, ogni asprezza caratteriale, per mettere al centro le idee. E nel progetto politico di Azione e Italia Viva al centro ci sono le idee.Abbiamo la stessa appartenenza europea, la stessa visione sul futuro del Paese, gli stessi progetti di governo. E lo stesso giudizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con la consegna delle liste, la campagna elettorale può finalmente cominciare.Mancano solo 34 giorni e speriamo che possano essere utilizzati per un confronto tra lee non per lo scontro tra le persone”. Lo scrive il leader Iv Matteonella sua enews.“La famiglia di Renew Europe – nata dall'intuizione di Macron – è oggi l'unica casa politica italiana che sta insieme per le.Abbiamo messo daognipersonale, ogni asprezza caratteriale, per mettere alle. E nel progetto politico di Azione e Italia Viva alci sono le.Abbiamo la stessa apnenza europea, la stessa visione sul futuro del Paese, gli stessi progetti di governo. E lo stesso giudizio ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Con la consegna delle liste, la campagna elettorale può finalmente cominciare.Mancano solo 34 g… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Renzi “Messe da parte le velleità personali, idee al centro” -… - EmanueleRatti : Non sono più elettore @pdnetwork , lo ero per la guida e la presenza di @matteorenzi . Il 'fuoco amico' non gli era… - SimonellaD : @pietro_busacca @mark_dive @marattin @matteorenzi @CarloCalenda La Regina si è scusato, in ogni caso il segretario… - annamaria_renzi : @andreavianel Ma, si che vuoi che sia che una che rappresenta il suo Paese accoglie entusiasticamente 'la banda del… -