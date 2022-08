Reguillon per la fascia sinistra della Lazio? (Di lunedì 22 agosto 2022) Prima della chiusura del mercato la Lazio vorrebbe regalare a Sarri quel terzino sinistro tanto richiesto dal mister toscano. Dopo la suggestione Marcelo, adesso nel mirino è entrato Sergio Reguillon del Tottenham, fuori dai piani di Antonio Conte e dunque ufficialmente in vendita. I biancocelesti ci stanno pensando. La Lazio su Reguillon? Il giocatore e’ considerato il profilo ideale per l’idea di calcio di Sarri e per colmare l’ultima falla rimasta nell’organico. Malgrado sia reduce da una brutta stagione, resta comunque un profilo di qualità e di buona esperienza europea. Il principale ostacolo riguarda il suo ingaggio, dato che guadagna 3,6 milioni di euro. Ma non facendo più parte integralmente della rosa degli Spurs, la Lazio spera in un prestito con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 agosto 2022) Primachiusura del mercato lavorrebbe regalare a Sarri quel terzino sinistro tanto richiesto dal mister toscano. Dopo la suggestione Marcelo, adesso nel mirino è entrato Sergiodel Tottenham, fuori dai piani di Antonio Conte e dunque ufficialmente in vendita. I biancocelesti ci stanno pensando. Lasu? Il giocatore e’ considerato il profilo ideale per l’idea di calcio di Sarri e per colmare l’ultima falla rimasta nell’organico. Malgrado sia reduce da una brutta stagione, resta comunque un profilo di qualità e di buona esperienza europea. Il principale ostacolo riguarda il suo ingaggio, dato che guadagna 3,6 milioni di euro. Ma non facendo più parte integralmenterosa degli Spurs, laspera in un prestito con ...

