Regionali Sicilia, il Movimento 5 stelle ha deciso: correrà da solo. Salta l’alleanza con il Partito democratico (Di lunedì 22 agosto 2022) Il M5s andrà da solo in Sicilia. La decisione è stata comunicata da Giuseppe Conte in una riunione su zoom con i Cinque stelle Siciliani. Si rompe l’alleanza giallorossa, quindi, anche in Sicilia. “Andando da soli prendiamo più voti“, questo ha detto Conte ai suoi illustrando un sondaggio in possesso dei 5 stelle. In base a queste previsioni, la coalizione giallorossa nell’Isola non vincerebbe le elezioni Regionali e correndo da solo il M5s otterrebbe un risultato migliore rispetto all’alleanza col Pd. Questo il motivo alla base della decisione dell’ex presidente del consiglio. Tutto azzerato adesso, dopo avere partecipato alle primarie di coalizione, dalle quali è uscita vincitrice Caterina Chinnici, proposta dal Pd, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Il M5s andrà dain. La decisione è stata comunicata da Giuseppe Conte in una riunione su zoom con i Cinqueni. Si rompegiallorossa, quindi, anche in. “Andando da soli prendiamo più voti“, questo ha detto Conte ai suoi illustrando un sondaggio in possesso dei 5. In base a queste previsioni, la coalizione giallorossa nell’Isola non vincerebbe le elezionie correndo dail M5s otterrebbe un risultato migliore rispetto alcol Pd. Questo il motivo alla base della decisione dell’ex presidente del consiglio. Tutto azzerato adesso, dopo avere partecipato alle primarie di coalizione, dalle quali è uscita vincitrice Caterina Chinnici, proposta dal Pd, ...

