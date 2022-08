Regionali in Sicilia | Conte ha deciso | «Il M5S corre da solo | dal Pd non sono giunte risposte adeguate»

(Di lunedì 22 agosto 2022) «Inil Movimento 5 Stellerà da, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola». Ad annunciarlo in un post su Facebook il leader del M5s, Giuseppe. «Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante ilII. Nonostante questo, in– ha continuato l’ex premier – abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non». L’ex premier ha ...

Così il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, sulla rottura di 5stelle per le elezioni regionali. "Il Movimento 5 stelle in Sicilia - ricorda Barbagallo - aveva condiviso l'opposizione a..." "Dispiace doverlo dire ma Conte è un bugiardo. Come nella favola del lupo e dell'agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessori" - ha dichiarato Claudio Fava.