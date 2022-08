Recessione e divisioni, le elezioni in Angola tengono l’Africa con il fiato sospeso (Di lunedì 22 agosto 2022) A 20 anni dalla fine della della guerra civile, terminata nel 2002, il 24 agosto si svolgeranno in Angola le quinte elezioni democratiche. A sfidarsi il presidente uscente e candidato dell’MPLA (Popular Movement for the Liberation of Angola) João Lourenço, alla ricerca di un secondo mandato, e Adalberto da Costa Júnior dell’UNITA (National Union for the Total Independence of Angola). Le elezioni dopo José Eduardo dos Santos Il voto in Angola è molto più di una questione nazionale. Sul tavolo ci sono importanti equilibri economici e geopolitici del continenteLe elezioni, che arrivano settimane dopo la morte dell’ex presidente José Eduardo dos Santos che ha governato il paese per 38 anni, sono date per molto incerte da tutti gli osservatori politici, e si svolgono in un ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 22 agosto 2022) A 20 anni dalla fine della della guerra civile, terminata nel 2002, il 24 agosto si svolgeranno inle quintedemocratiche. A sfidarsi il presidente uscente e candidato dell’MPLA (Popular Movement for the Liberation of) João Lourenço, alla ricerca di un secondo mandato, e Adalberto da Costa Júnior dell’UNITA (National Union for the Total Independence of). Ledopo José Eduardo dos Santos Il voto inè molto più di una questione nazionale. Sul tavolo ci sono importanti equilibri economici e geopolitici del continenteLe, che arrivano settimane dopo la morte dell’ex presidente José Eduardo dos Santos che ha governato il paese per 38 anni, sono date per molto incerte da tutti gli osservatori politici, e si svolgono in un ...

