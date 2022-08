Real Madrid, Florentino Perez saluta Casemiro: «Non pensavo sarebbe arrivato questo giorno…» (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha salutato Casemiro, che lascia i Blancos per approdare al Manchester United Florentino Perez, presidente del Real Madrid, nel corso della conferenza stampa d’addio di Casemiro è intervenuto per salutare il brasiliano. LE PAROLE – «Non ho mai pensato che potesse arrivare questo giorno. Casemiro, sei diventato uno dei miti del Real Madrid. Ricordo che mi dicesti che ti sarebbero bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Beh, non sono state 5, ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente delhato, che lascia i Blancos per approdare al Manchester United, presidente del, nel corso della conferenza stampa d’addio diè intervenuto perre il brasiliano. LE PAROLE – «Non ho mai pensato che potesse arrivaregiorno., sei diventato uno dei miti del. Ricordo che mi dicesti che tiro bastate 5 partite per dimostrare le tue qualità. Beh, non sono state 5, ma 336 con 18 titoli e 5 Champions League in bacheca». L'articolo proviene da Calcio News 24.

