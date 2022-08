Ravenna | decine di nostalgici ricordano il gerarca Ettore Muti A pochi metri antifascisti cantano Bella Ciao

(Di lunedì 22 agosto 2022) A nulla sono serviti gli appelli del mondo antifascista, che aveva chiesto al prefetto di vietare la manifestazione. Anche quest’annodisi sono ritrovati domenica 21 agosto al cimitero diper la commemorazione delfascista, in occasione dell’anniversario della sua morte che cade il 24 agosto. “Occorre ricordare che– ha scritto l’Anpi provinciale in una nota –fu uno dei responsabili della scia di episodi criminosi di cui si macchiò lo squadrismo ae in Romagna nei primi anni venti e fu poi undi prima grandezza, tanto che, dopo la sua morte, gli venne intitolata una delle formazioni repubblichine che si distinsero in ferocia verso i partigiani, gli ...

