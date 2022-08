Ranking WTA (22 agosto): Martina Trevisan sempre n.1 d’Italia, perde terreno Camila Giorgi (Di lunedì 22 agosto 2022) Una nuova settimana di tennis ha avuto inizio e pochi scostamenti rispetto a quella precedente nella top-10 del Ranking WTA. A comandare le fila troviamo sempre la polacca Iga Swiatek davanti all’estone Anett Kontaveit e alla greca Maria Sakkari. Nel gruppo delle migliori dieci tenniste del globo ci sono poi la spagnola Paula Badosa, la tunisina Ons Jabeur, la bielorussa Aryna Sabalenka, che per effetto delle semifinali raggiunte nel WTA1000 di Cincinnati ha scavalcato Simona Halep (n.7), l’americana Jessica Pegula, la spagnola Garbine Muguruza e la russa Daria Kasatkina. Per quanto accaduto nel 1000 americano, la vittoria di Caroline Garcia, partita dalle qualificazioni, ha avuto anche dei riflessi in classifica dal momento che la transalpina è ora n. 17 del mondo, guadagnando ben 18 posizioni rispetto alla settimana precedente. WTA Cincinnati 2022, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Una nuova settimana di tennis ha avuto inizio e pochi scostamenti rispetto a quella precedente nella top-10 delWTA. A comandare le fila troviamola polacca Iga Swiatek davanti all’estone Anett Kontaveit e alla greca Maria Sakkari. Nel gruppo delle migliori dieci tenniste del globo ci sono poi la spagnola Paula Badosa, la tunisina Ons Jabeur, la bielorussa Aryna Sabalenka, che per effetto delle semifinali raggiunte nel WTA1000 di Cincinnati ha scavalcato Simona Halep (n.7), l’americana Jessica Pegula, la spagnola Garbine Muguruza e la russa Daria Kasatkina. Per quanto accaduto nel 1000 americano, la vittoria di Caroline Garcia, partita dalle qualificazioni, ha avuto anche dei riflessi in classifica dal momento che la transalpina è ora n. 17 del mondo, guadagnando ben 18 posizioni rispetto alla settimana precedente. WTA Cincinnati 2022, ...

