Rai 1 che caos | Slitta di nuovo la fiction | palinsesto ribaltato nuovamente

CarloCalenda : Neanche in Russia la televisione pubblica organizzerebbe un confronto due giorni prima del silenzio elettorale escl… - CarloCalenda : Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e ?@Corriere? che so… - demagistris : Il Sistema, quello che ci voleva cancellare impedendoci di raccogliere le firme, propone il confronto TV solo tra i… - Alberto93351253 : RT @ficantetony1: Che #Rai stia favorendo le due destre: quella azzurra e quella rossa, e stia cercando di escludere dal confronto il #MoVi… - adrianobusolin : RT @flores_milano: @adrianobusolin Concordo, eccome! Solo che ti sei dimenticato di metterci la Rai...mica per niente, eh? -

C'è spazio anche per il canone, con il versamento della seconda rata semestraleriguarda chi non ha l'addebito in bolletta, mentre per gli over 75 con reddito non superiore a 8.000 euro è ...Sì, se lo sono persi anche i telespettatorifino a quel momento avevano guardato la finale per 25 minuti. Perché, proprio sul più bello lamanda il TG2! Lo racconta benissimo Antonio ...Dopo la prima puntata di “In Cammino”, in onda su Rai 3 ogni lunedì alle 15.05, il programma condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini arriva ad Assisi lungo la via di Francesco. Nella puntata ...Il direttore tecnico dell'Italnuoto fa un primo bilancio dopo il grandissimo successo degli Azzurri nella rassegna di Roma ...