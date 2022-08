Ragazzo investito e ucciso a Porcia Pordenone | la soldatessa Usa era ubriaca

SkyTG24 : Pordenone, ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto e ucciso ragazzo - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Era ubriaca la soldatessa statunitense che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica… - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: Era ubriaca la soldatessa statunitense che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica… - MotorHe09222710 : #lariachetira Era ubriaca la militare americana che ha investito e ucciso il ragazzo sulla ciclabile a Pordenone. O… - aledige : Indovina indovinello dove verrà processata la soldatessa USA. Chissà….. -

...di vent'anni della base Usaf di Aviano che sabato alle due e mezza di notte hae ucciso ... Il'è stato travolto e sbalzato in aria, per poi ricadere rovinosamente al suolo in ...Porcia, la soldatessa americana era ubriaca (4 volte il limite) . La soldatessa americana di 20 anni, che hae ucciso undi 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Porcia (Pordenone) , era ubriaca . L'alcoltest ha dato esito positivo: il tasso alcolemico nel sangue era pari a 2,09 ...Era ubriaca, con un tasso alcolemico di 2.09, la soldatessa ventenne che la notte di domenica ha investito un ragazzo a Porcia, vicino a Pordenone. La conferma arriva da fonti investigative. La donna ...Si trovava alla guida in stato di ebbrezza la soldatessa americana che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha travolto e ucciso un ragazzo di 15 anni. Gli esiti dell'acoltest ...