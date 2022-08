Puglia: fra energia e mangimi i costi di gestione delle stalle aumentati del 60 per cento Coldiretti (Di lunedì 22 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Il rincaro dell’energia e dei mangimi per l’alimentazione degli animali ha già spinto a +60% rispetto alla media i costi delle oltre duemila stalle dove si allevano i bovini per le produzioni dei formaggi della tradizione Made in Puglia alle prese anche con una burocrazia soffocante che moltiplica spese e controlli. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia con l’agroalimentare che in Puglia assorbe dal campo alla tavola oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno dei consumi totali. . L’aumento del costo dei mangimi collegato al rialzo delle quotazioni ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Il rincaro dell’e deiper l’alimentazione degli animali ha già spinto a +60% rispetto alla media ioltre duemiladove si allevano i bovini per le produzioni dei formaggi della tradizione Made inalle prese anche con una burocrazia soffocante che moltiplica spese e controlli. E’ l’allarme lanciato dallacon l’agroalimentare che inassorbe dal campo alla tavola oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno dei consumi totali. . L’aumento del costo deicollegato al rialzoquotazioni ...

