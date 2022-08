Psg | Galtier dopo il 7-1 al Lille | “Serata meravigliosa | i giocatori si sono divertiti”

(Di lunedì 22 agosto 2022) “Una”. Christophenon nasconde la soddisfazionela vittoria per 7-1 del suo Psg contro ildi Paulo Fonseca. “molto contento ovviamente della vittoria, ma anche del lavoro, sia individuale che collettivo. Isimolto“, spiega il tecnico che si sofferma sul gol segnato a otto secondi dal fischio d’inizio sull’asse Messi-Mbappè: “Era una combinazione lavorata e studiata. L’abbiamo praticata in allenamento e ovviamente, quando ci riesce in otto secondi, è una bella soddisfazione. Congratulazioni ai mieiper aver osato provare questo con successo!contento della partita, ma stiamo già pensando alla prossima”. ...

