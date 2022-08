Probabili formazioni Lecce-Empoli | terza giornata Serie A 2022 2023

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di domenica 28 agosto nella cornice dello stadio Via del Mare. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Uno scontro diretto per la salvezza con Baroni e Zanetti a caccia di punti.– Da valutare Dermaku e Cetin ma soprattutto possibili rinforzi in difesa dal mercato. Strefezza, Ceesay e Di Francesco sicuri in attacco.– Destro e Lammers i favoriti, scalpitano Cambiaghi e Satriano. Più Henderson di Haas a centrocampo. Le...

A Malinovskyi risponde Bennacer. A Bergamo finisce 1 - 1 tra Atalanta e Milan e adesso i rossoneri sono già costretti a inseguire Inter e Napoli, in testa a punteggio pieno (in attesa che giochino ...... ombre dal Lussemburgo Atalanta - Milan, lee dove vedere la partita in tv Atalanta, Malinovskyi l'ultimo strappo col passato. Gasperini rivoluziona la Dea per tornare in ...Dopo la vittoria all'esordio in trasferta contro la Salernitana, la Roma di José Mourinho si prepara al debutto in casa. Allo stadio Olimpico, contro la Cremonese, sarà il ...