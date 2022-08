Primavera 1: male Inter e Milan, solo pari Juve. L'Empoli stende l'Atalanta, che Roma! I risultati della 1a giornata (Di lunedì 22 agosto 2022) Il campionato Primavera 1 è ufficialmente ricominciato con il programma della prima giornata che ha riservato sorprese importanti. Come... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Il campionato1 è ufficialmente ricominciato con il programmaprimache ha riservato sorprese importanti. Come...

sportli26181512 : Primavera 1: male Inter e Milan, solo pari Juve. L'Empoli stende l'Atalanta, che Roma! I risultati della 1a giornat… - infoitsport : Campionato Primavera 1, 1ª giornata: risultati e classifica. L’Inter parte male - internewsit : Campionato Primavera 1, 1ª giornata: risultati e classifica. L'Inter parte male - - Poiana46 : @valeangelsback @pasquale_carta Al largo del monte Conero con un elicottero poi mutarono un surfista e se non ricordo male era primavera. - ferrivald : @FBiasin eh facciamo come abbiamo fatto con kolarov allora... ci sara un fottutissimo primavera da mettere in caso vada tutto male... -