Premier | Manchester United - Liverpool 2 - 1

thomasalencr : O Manchester United é o LANTERNA da Premier League 2022-23. - CalcioWeb : #UnitedLiverpool E' la rinascita del Manchester: tre punti d'oro in Premier League, la squadra di Klopp in crisi - BaptistaFillipe : @_berax Parabens manchester city pelo tricampeonato da Premier League - Max_Alle : RT @calcioinglese: La prima vittoria del Manchester United arriva proprio contro il Liverpool. Questa stagione di Premier è tutto fuorché… - sportface2016 : #ManchesterUnited, vittoria contro il #Liverpool e primi tre punti in #PremierLeague -

All'Old Trafford ilUnited batte il Liverpool 2 - 1: vantaggio di Sancho e raddoppio di Rashford, poi Salah nel finale accorcia. Per lo United di Ten Hag è la prima vittoria in campionato. Ancora senza ...(Inghilterra) - Si conclude la 3ª giornata diLeague . In attesa dell'approdo in città di Casemiro , ilUnited trova il primo successo in questo campionato nel derby d'...Manchester United-Liverpool 2-1: Sancho e Rashford regalano il primo successo ai Red Devils. Ronaldo in campo solo per 10 minuti ...La terza giornata di Premier League si è chiusa con il botto, Manchester United e Liverpool si sono incontrate nel big match. E’ rinascita per la squadra di ten Hag, i Red Devils hanno riscattato le p ...