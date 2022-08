Premier League, colpo United: Sancho e Rashford stendono il Liverpool (Di lunedì 22 agosto 2022) MANCHESTER (Inghilterra) - Si conclude la 3ª giornata di Premier League . In attesa dell'approdo in città di Casemiro , il Manchester United trova il primo successo in questo campionato nel derby d'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022) MANCHESTER (Inghilterra) - Si conclude la 3ª giornata di. In attesa dell'approdo in città di Casemiro , il Manchestertrova il primo successo in questo campionato nel derby d'...

SpursOfficial : Premier League 22/23 // Episode two ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, su #Elmas e #Lozano c’è l’interesse di #Everton e #ManchesterUnited - thomasalencr : O Manchester United é o LANTERNA da Premier League 2022-23. - BaptistaFillipe : @_berax Parabens manchester city pelo tricampeonato da Premier League - ETGazzetta : Il #Liverpool non sa più vincere, lo United s'impone per 2-1 #PremierLeague -