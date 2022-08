Premier finlandese Sanna Marin negativa al test antidroga (Di lunedì 22 agosto 2022) La Premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga cui si era sottoposta dopo il 'caso' del video trapelato che la mostrava ballare a una festa con dei vip. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri. "Un test antidroga effettuato dal Premier Sanna Marin il 19 agosto 2022 non ha rilevato" presenza di sostanze stupefacenti, ha affermato l'ufficio stampa del governo. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022) Laè risultataalcui si era sottoposta dopo il 'caso' del video trapelato che la mostrava ballare a una festa con dei vip. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri. "Uneffettuato dalil 19 agosto 2022 non ha rilevato" presenza di sostanze stupefacenti, ha affermato l'ufficio stampa del governo.

