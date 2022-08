Porte chiuse e rifugi antiaerei per la guerra: limitazioni alla ripresa del campionato ucraino (Di lunedì 22 agosto 2022) Sarà Shakhtar Donetsk-Metalist 1925 ad aprire il nuovo campionato ucraino. Si torna in campo dopo le sospensione della scorsa stagione, a causa della guerra contro la Russia. Il primo match vedrà opposti l’ex squadra di De Zerbi e il Metalist, l’appuntamento è stato già fissato per mezzogiorno di martedì 23 agosto. Sarà una competizione anomala, condizionata da inevitabili limitazioni e provvedimenti. Sugli spalti non potranno essere presenti i tifosi, si giocherà a Porte chiuse. A 500 metri da ogni stadio saranno adibiti dei rifugi antiaerei da utilizzare in caso di emergenza: potranno rifuguarsi arbitri, allenatori, calciatori e membri dello staff. L’ultima partita del campionato ucraino si era disputata a dicembre, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Sarà Shakhtar Donetsk-Metalist 1925 ad aprire il nuovo. Si torna in campo dopo le sospensione della scorsa stagione, a causa dellacontro la Russia. Il primo match vedrà opposti l’ex squadra di De Zerbi e il Metalist, l’appuntamento è stato già fissato per mezzogiorno di martedì 23 agosto. Sarà una competizione anomala, condizionata da inevitabilie provvedimenti. Sugli spalti non potranno essere presenti i tifosi, si giocherà a. A 500 metri da ogni stadio saranno adibiti deida utilizzare in caso di emergenza: potranno rifuguarsi arbitri, allenatori, calciatori e membri dello staff. L’ultima partita delsi era disputata a dicembre, ...

