(Di lunedì 22 agosto 2022) Eralaamericana di 20 anni che ha investito eundi 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Porcia (). L'alcoltest ha dato esito positivo: il tasso alcolemico nel sangue era pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte il limite consentito. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Il quadro accusatorio nei confronti della giovane non cambia radicalmente ma si aggrava la sua posizione.

FuoridaquestaUe : RT @FuoridaquestaUe: Ultim'ora. Era ubriaca la militare USA che ha ammazzato la ragazza di 15 anni a Pordenone. Ora voglio vedere se farà a… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Pordenone, era ubriaca la militare Usa che ha investito e ucciso un 15enne - ninoBertolino : RT @SkyTG24: Pordenone, ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto e ucciso ragazzo - ninoBertolino : RT @repubblica: Pordenone, era ubriaca la militare Usa che ha investito e ucciso un 15enne - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pordenone, era ubriaca la militare Usa che ha investito e ucciso un 15enne -

Agenzia ANSA

Nessuna altra sostanza nel sangue della ragazza, ma era. Ora rischia dagli 8 ai 12 anni e si procederà all'arresto automatico. Questa mattina la Procura diha chiesto al GIP del ...La donna viene trasportata in evidente stato di shock all'ospedale didove viete sottoposta agli esami dell'alcol test i cui esiti saranno resi noti soltanto questa mattina e dalla cui ... Era ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto ragazzo - Ultima Ora La donna positiva all'alcol test, quattro volte oltre il limite consentito: ma probabilmente non sarà processata in Italia ...La soldatessa americana di 20 anni, che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Porcia (Pordenone), era ubriaca. (ANSA) ...