Pordenone | era ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto e ucciso un 15enne

(Di lunedì 22 agosto 2022) La donna positiva all'alcol test, quattro volte oltre il limite consentito: ma probabilmente non sarà processata in Italia

Ragazzo in bici investito ada un'auto: arrestata militare UsaAGI -ubriaca, con un tasso alcolemico di 2.09, la ventenne soldatessa americana che la notte di ... vicino a. La conferma arriva da fonti investigative. In pratica la donna, impegnata ...il dramma. PORDENONE Un ragazzino, di 15 anni, Giovanni Zanier, è morto la notte scorsa, travolto da un’automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della strada… Leggi ...Era ubriaca la militare americana di 20 anni che nella notte tra sabato e domenica ha investito e ucciso Giovanni Zanier, 15 anni. L’alcoltest sulla donna, arrestata per omicidio stradale, ha dato esi ...