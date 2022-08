Pnrr | Garofoli | ' fiduciosi su obiettivi da centrare | in dote a governo che verrà'

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Sul"c'e stato un impegno fortissimo, di tutti i livelli istituzionali. Dove siamo? Stiamo rispettando i termini e il cronoprogramma, c'è una verifica semestrale" della "Commissione e degli organismi europei e noi oggi siamo perfettamente in linea con gli. Siamo assaisuglidi giugno 2022" ma anche su quelli "di dicembre: ilsta lavorando e continuerà a lavorare sui 55" daentro fine anno "per mettere ilchein condizioni di sicurezza". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Robertointervenendo al Meeting di Rimini. All'esecutivo che uscirà dopo l'appuntamento delle urne, fissato al ...

Il Sannio Quotidiano

