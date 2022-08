Pnrr | a Pomigliano 1 | 3 milioni per riqualificare il nido

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune did’Arco (Napoli) si è aggiudicato oltre 1,3di euro di fondi previsti nell’ambito delper la riqualificazione delcomunale San Rocco. Ne dà notizia il sindaco Gianluca Del Mastro, che ringrazia “l’Assessore Mena Iovine che, di concerto con gli uffici, ha lavorato fortemente per il raggiungimento di questo importante risultato”. Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale diha ottenuto diversi finanziamenti per opere di primaria importanza. In particolare ha ricevuto dalla Regione Campania oltre 5di euro (5.149.417 euro) per realizzare un ospedale di comunità, una casa di comunità e una centrale operativa; altri dieci(10.004.769,56 euro) dalla Città Metropolitana di ...

