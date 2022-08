PlayStation Store sgancia la bomba | meno di 3 euro per giochi PS4

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un’offerta a cui “non si può rinunciare”, verrebbe da dire. Ed è proprio così: le nuove offerte delsono da leccarsi i baffi, soprattutto se si analizzano iPS4 adi 3, tra cui perle del calibro di Outlast e non solo.di 3€ – 22822 www.computermagazine.itsembra aver trovato la quadra delle offerte dedicate ai suoi utenti. Parliamo del, negozio virtuale nel quale è possibile accaparrarsi decine e decine di titoli, spesso e volentieri in forte sconto, disponibili per le piattaforme di gioco del colosso giapponese. Oggi ci soffermiamo su alcuni sconti, appartenenti alle promozioni in corso ...

ItaliaStartUp_ : PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro: le offerte migliori - - roger39273432 : Che chango castroso #PS4share - roger39273432 : Che gente loca jsjsjsjsjs #PS4share - MUMETO_ALEX : Jp tiro #PS4share - Vexfv : L teamate -

... allora vale sicuramente la pena di dare un'occhiata ai numerosi imperdibili sconti di. Il negozio digitale per le console di casa Sony propone infatti ogni settimana tantissime ......ufficiale SEGA " Statua di Kazuma Kiryu La saga Yakuza , ricordiamo, è al momento protagonista sui servizi in abbonamento: i suoi capitoli stanno arrivando in massa suPlus dal ...Fra le ultime offerte del PlayStation Store ce ne sono alcune clamorose, che consentono di acquistare diversi giochi PS4 addirittura a meno di 3 euro.. Le nuove offerte del PlayStation Store ...Dopo la lunga promozione dei Saldi Estivi, tornano su PlayStation Store i giochi a meno di 20 euro: ecco le offerte migliori per i titoli PS5 e PS4 da non perdere.. La tradizionale promozione Giochi ...